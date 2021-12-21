محافظ مطروح يتفقد إدارة المرور وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين

تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الثلاثاء، إدارة مرور مطروح للاطمئنان على تيسير الإجراءات المقدمة للمواطنين، يرافقه اللواء هشام أبو النصر مدير أمن مطروح، والعميد محمد البنداري مدير إدارة مرور مطروح، ومتابعة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتطوير منظومة الخدمات الإلكترونية.

واطمئن محافظ مطروح من المواطنين على تيسير الإجراءات المقدمة، سواء أعمال الفحص واستخراج التراخيص أو الحصول على الرخص وتسجيل البيانات، وغيرها.

وأوضح العميد محمد البنداري مدير مرور مطروح، أنه يجرى حاليا أعمال التطوير بإدارة المرور، للإسراع في تسهيل الإجراءات بأسرع وقت مع حسن التعامل ومساعدة وإرشاد المواطنين، كما يجرى حاليا أعمال تطوير الأرشيف الإليكتروني، مع توفير الحماية للأرشيف الورقي، بالإضافة الى تطوير عدد من الاقسام مع الميكنة الإلكترونية، للتيسير على المواطنين. وأشاد محافظ مطروح، بالجهود المبذولة بإدارة مرور مطروح وحسن التعامل مع المواطنين.