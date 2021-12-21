اليوم السابع
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الثلاثاء، 21 ديسمبر 2021 06:35 م
أكرم القصاص
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محافظ دمياط تتابع مشروع تطوير الكوبرى التاريخى "جسر الحضارة"

الثلاثاء، 21 ديسمبر 2021 06:26 م
محافظ دمياط تتابع مشروع تطوير الكوبرى التاريخى "جسر الحضارة" جانب من الجولة التفقدية
دمياط معتز الشربينى

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تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، الأعمال الجارية بمشروع تطوير وإعادة تأهيل كوبرى دمياط التاريخى "جسر الحضارة" وذلك وفقًا للبروتوكول المبرم بين المحافظة و احدى شركات إنتاج الأسمدة. حيث اطلعت "المحافظ" على خطة ومراحل التنفيذ والتى بدأت بمعالجة الهيكل المعدنى للكوبرى، وذلك لإعادة تأهيله وتطويره بشكل يتناسب مع مكانته التاريخية بما يحقق الاستفادة من هذا الأثر وتنشيط السياحة بدمياط.

كما بحثت محافظ دمياط مقترحات تطوير المنطقة المحيطة بالكوبرى، حيث أكدت على إعداد تصور نهائى لها بما يتلاءم مع موقعها المجاور للكوبرى التاريخى واطلالتها على كورنيش النيل. جدير بالذكر، أنه نجحت جهود الدكتورة منال عوض فى اعداد مشروع اعادة تأهيل كوبرى دمياط التاريخى لاستعادة دوره البارز الذى حققه بعد نقله أمام مكتبة مصر العامة بمدينة دمياط.

محافظ دمياط تتابع مشروع تطوير الكوبرى التاريخى
محافظ دمياط تتابع مشروع تطوير الكوبرى التاريخى

دمياط

اخبار دمياط

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اخبار المحافظات

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