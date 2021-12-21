محافظ بورسعيد يتواصل مع وزير الكهرباء لحل مشكلة بمصنع للأدوات الكهربائية

بورسعيد - محمد عزام

تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الثلاثاء، أحد مصانع الأدوات الكهربائية المقام بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد، ورافقه خلال الجولة اللواء علاء المالكى مدير المنطقة الصناعية بجنوب بورسعيد ورئيس مجلس إداراة المصنع.



وخلال جولته بالمصنع، أكد محافظ بورسعيد على أهمية تذليل أى عقبات تواجه المستثمر الجاد، وتحقيق المناخ المناسب لسير العملية الصناعية بما يحقق النهضة الصناعية ببورسعيد، ويوفر مزيد من فرص العمل لأبناء المحافظة، وحرص محافظ بورسعيد خلال جولته بالمصنع على التواصل مع وزير الكهرباء لحل مشكلة الكهرباء حتى يبدأ المصنع عملية الإنتاج والتصنيع دون أى معوقات، وأكد المحافظ أنه سيتم حل المشكلة خلال الفترة القادمة.



وأكد محافظ بورسعيد على تقديم كافة الدعم لمصانع بورسعيد، مشيرا إلى أن هذا المصنع سوف يقوم بتوفير صناعة جديدة تدخل المنطقة الصناعية لأول مرة، ويساهم فى توفير العديد من فرص العمل لأبناء المحافظة.





المحافظ خلال جولته بالمصنع



محافظ بورسعيد



