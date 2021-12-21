محافظ بني سويف يتفقد تطوير دوران محور عدلي منصور من الناحية الشرقية

بنى سويف - هانى فتحى

تفقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، الموقف التنفيذي لمشروع تطوير ميدان ودوران محود عدلي منصور من الناحية الشرقية، والذي يتم تنفيذه بالمنطقة لإضفاء الشكل الحضاري على مدخل المحافظة من الناحية الشرقية،خاصة وأنه تم فتح محاور مرورية بالمنطقة لتحقيق السيولة المرورية بها في الوقت الحاضر ومستقبلاً



وشدد المحافظ على تسريع وتيرة الأعمال ،خاصة وأن المنطقة تمثل أهمية حيوية ونقطة التقاء للعديد من الطرق، بجانب أنها تعتبر المدخل الرئيسي للمحافظة من الناحية الشرقية "عن طريق محور عدلي منصور"،مؤكداً على أنه تم البدء في تنفيذ المشروع لتقديم خدمة أفضل بالمحور الذي تم تنفيذه بتكلفة وصلت لحوالي المليار و150 مليون جنيها،ضمن توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوجيه حزمة من المشروعات التنموية والخدمية الكبرى لتنمية الصعيد.



رافق المحافظ خلال الجولة ، النائب نادر نسيم عضو مجلس الشيوخ، المحاسب هاني الجويلي رئيس مدينة بني سويف وعدد من التنفيذيين المعنين







جانب من الجولة



جولة المحافظ



