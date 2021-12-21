اليوم السابع
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الثلاثاء، 21 ديسمبر 2021 06:37 م
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محافظ الوادى الجديد يحيل واقعة هجوم كلب على ممرضة بفريق حملة تطعيم للتحقيق

الثلاثاء، 21 ديسمبر 2021 06:14 م
محافظ الوادى الجديد يحيل واقعة هجوم كلب على ممرضة بفريق حملة تطعيم للتحقيق محافظ الوادى الجديد
الوادي الجديد - ماهر البهنساوي

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قرر اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، إحالة واقعة تعدي كلب مفترس علي إحدى أعضاء الفرق الطبية، أثناء عملها بالمرور على المنازل ضمن الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال وإصابتها بإصابات متفرقة، لجهات التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية وفقاً لما تنتهي إليه التحقيقات.

 

ووجه المحافظ خالص تقديره للعاملين بالقطاع الصحي لجهودهم وتفانيهم في عملهم حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين، مكلفاََ مديرية الطب البيطري بالتعامل مع الكلب وإتخاذ الإجراءات التى تضمن عدم تكرار مثل هذه الوقائع.

 

وكانت الأخصائية أسماء مصطفي إسماعيل 29 سنة، ضمن قوة مركز الزهور الطبي تقوم بعملها في حملة التطعيم ضد شلل الأطفال بحى البستان، وتعرضت لهجوم كلب في الحى، مما أدي لإصابتها بعقر، وتم نقلها إلى مستشفى الخارجة العام لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق في الواقعة.


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