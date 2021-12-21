محافظ المنوفية يستقبل الفنان أحمد ماهر بمكتبه.. صور

المنوفية - محمد فتحى

استقبل اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية بمكتبه بالديوان العام ، الفنان أحمد ماهر ، وبحضور أحمد فوزى مدير مديرية الثقافة بالمحافظة ، حيث رحب محافظ المنوفية بالفنان أحمد ماهر على أرض المنوفية العريقة بلد الرؤساء والعلماء والأدباء والمفكرين.



وقد تناول اللقاء استعراض عدد من الموضوعات الثقافية للنهوض والإرتقاء بالخدمات الثقافية المقدمة لأهالي وأبناء المنوفية كونها من المحافظات الرائدة في مجال التعليم، حيث أشار محافظ المنوفية إلى أنه تم الإتفاق لإعداد وتجهيز إقامة عرض مسرحي لمدة ( 10) أيام ابتداءً من أول فبراير القادم والدخول مجاناً ، ويستهدف العرض المسرحى كافة فئات المجتمع بهدف زيادة الوعي ونشر القيم الإيجابية ومحاربة الأفكار المتطرفة ، مؤكداً على أنه لا يدخر جهداً في تقديم الدعم للخدمات الثقافية والفنية من خلال تقديم البرامج والأنشطة التي تستهدف تشكيل وبناء العقول للمساهمة في رفع الوعي القومي للمواطنين.



هذا وقد أعرب الفنان أحمد ماهر عن سعادته بتواجده على أرض المنوفية والتى تمتلك نخبة من الأعلام والمشاهير في شتى المجالات الفنية وغيرها، مشيراً إلى أهمية دور الفن والثقافة في إعادة صياغة الوجدان للمواطن المصرى والانتماء لوطنه، مشيداً بجهود محافظ المنوفية في خدمة شعب المحافظة بشتى القطاعات الخدمية فضلاً عن النهوض والارتقاء بالقطاع الثقافي.



ومن جانبه أكد محافظ المنوفية على أهمية الدور الرائد الذي تقوم به وزارة الثقافة في ترسيخ الهوية الثقافية والحضارية وتعزيز قيم المواطنة بما يتناسب مع الخطة الاستراتيجية للدولة لبناء الإنسان المصري وخلق جيل واع ومثقف يعي أهمية الوطن وقضاياه .







جانب من اللقاء



محافظ المنوفية يستقبل الفنان أحمد ماهر



