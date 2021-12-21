محافظ القليوبية يتابع أعمال إصلاح كوبرى مشاة أمام قرية ميت عاصم ببنها

القليوبية إبراهيم سالم

تابع عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، أعمال إصلاح كوبرى المشاة أمام قرية ميت عاصم التابعة لمركز ومدينة بنها بعد اصطدام سيارة نقل به محمل عليها ونش، ونتج عن الحادث تحريكه من قاعدته دون السقوط على الأرض، حيث تم التنسيق مع الهيئة العامة للطرق والكباري برئاسة اللواء حسام الدين مصطفى رئيس الهيئة، حيث استعان فريق من المهندسين بونش كبير لرفع جسم الكوبري، وقد تابع المحافظ سير الأعمال حتى تم إعادته إلى وضعه الطبيعي مرة أخرى.

وأكد الهجان على إدارة مرور القليوبية توفير السيولة المرورية لحركه السيارات من الاتجاهين، وتجدر الإشارة إلي إنه في فجر اليوم الثلاثاء اصطدمت سيارة في الاتجاه القادم من بنها إلي القاهرة بجسم الكوبري وقد تمكنت مديرية أمن القليوبية برئاسة اللواء غالب مصطفي مساعد وزير الداخلية مدير أمن القليوبية من ضبط قائد السيارة وتم التحفظ علي السيارة، وتحرر محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.