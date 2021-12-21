محافظ الفيوم يوجه بحصر المواقف العشوائية لسيارات الأجرة

وجّه الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم ، رؤساء مجالس المدن، بإعداد بيان يوضح احتياجات كل مركز من مراكز المحافظة من مشروعات المواقف والأسواق المجمعة، والأراضي الفضاء المتاحة لإقامة هذه المشروعات، مؤكداً على سرعة تدبير قطع أراضي لإقامة مواقف مطورة لسيارات الأجرة، بديلاً عن المواقف العشوائية بمختلف المراكز والقرى.

ولفت "الأنصاري" إلى أنه تم الانتهاء من إعداد حصر دقيق لجميع مواقف سيارات الأجرة بمختلف أنحاء المحافظة، وتصنيفها إلى رسمي وعشوائي، مطور وغير مطور، واحتياجات التطوير لمواقف السيارات القائمة، وذلك بالتنسيق بين إدارة المواقف والنقل الجماعي، ومجالس المدن، وإدارة الإنتاج والشئون الاقتصادية، والمكتب الفني بديوان عام المحافظة، وذلك تفعيلاً للكتاب الدوري الوارد بهذا الشأن.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عُقد برئاسة محافظ الفيوم، وحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمهندس أيمن عزت سكرتير عام المحافظة المساعد، والأستاذ عبد الرحمن يوسف مدير عام إدارة المواقف والنقل الجماعي بالمحافظة، لاستعراض خطط العمل في إقامة مواقف مطورة لسيارت الأجرة، وتطوير المواقف القائمة.

استعرض نائب المحافظ، خلال الاجتماع، تقريراً شاملاً حول المواقف الرسمية والعشوائية بكل مركز من مراكز المحافظة، والأراضي المقترحة لإقامة مواقف مطورة، وآليات التنسيق بين مجالس المدن وجهات الولاية الأخرى مثل الأوقاف والري وغيرها، لنقل ولاية قطع الأراضي التي تحتاجها المحافظة في إقامة مواقف مجمعة لسيارت الأجرة، واستبدالها بأخرى تابعة للمحافظة.