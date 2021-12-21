محافظ الغربية: تنفيذ 1526 مشروعا بتكلفة 40.5 مليار جنيه

الغربية عادل ضرة

استعرض الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، ما تم على أرض المحافظة، وفقاً لخطة الدولة التنموية وترسيخاً لأهداف التنمية المستدامة، وذلك في اجتماع له مع الصحفيين بحضور نائبه الدكتور أحمد عطا.

وخلال اللقاء، رحب الحاضرين بهذه الدعوة الكريمة من محافظ الغربية والتي تأتي في إطار التعاون المثمر بين الأجهزة التنفيذية للمحافظة والمؤسسات الإعلامية بهدف دعم تنفيذ خارطة المستقبل والتقدم بمصر نحو التنمية والرخاء.

واستعرض محافظ الغربية خلال اللقاء أهم إنجازات المحافظة خلال العامين السابقين، حيث يتم تنفيذ 1526 مشروع بتكلفة 40.5 مليار جنيه من خلال المديريات ، تم الانتهاء من 488 مشروع منها وجاري العمل في باقي المشاريع ، إلى جانب تنفيذ العديد من المشروعات داخل الخطط الاستثمارية بتكلفة 1.3 مليار جنيه، ومنها الانتهاء من بناء 116 مدرسة جديدة بتكلفة 729 مليون جنيه وتطوير وصيانة شاملة لـ 139 مدرسة بتكلفة 68 مليون جنيه، كما تمت أعمال تجديد 10 مستشفيات وتطوير 29 قسم بالمستشفيات، في حين تم تنفيذ 849 فاعلية رياضية استفاد منها 136 ألف و 309 شاب وفتاة ، وتنفيذ 17933 فاعلية ثقافية استفاد منها 865 ألف مستفيد.

وأشار المحافظ إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ أكبر خطة رصف في تاريخ المحافظة برصف 363 شارع وطريق بإجمالي 303 كيلو متر ، إلى جانب العمل على رصف 159 شارع وطريق بطول 210 كيلو متر في خطة العام الحالي 21 / 22 ، مشيراً إلى نجاح المحافظة في تطوير 7 مناطق عشوائية في المحلة وطنطا بنسبة 98 .

وأضاف رحمي أنه تم الانتهاء من تنفيذ العديد من المشروعات الخدمية على رأسها المجزر النصف آلي بقرية شبشير الحصة والذي تم بناؤه بتكلفة 53 مليون جنيه لتقديم خدمة الذبح المثلى لقرى مركز ومدينة طنطا، كما تم الانتهاء من مشروع محطة إنتاج البيض والذي سيتم افتتاحه خلال الشهر القادم.

كما أشار محافظ الغربية إلى إنجاز المحافظة بإنهاء تطوير مسار العائلة المقدسة ومحيط المسجد الأحمدي وميدان المحطة، وهو الأمر الذي وضع المحافظة على الخريطة السياحية الدينية، هذا إلى جانب كورنيش طنطا الجديد الذي غير شكل المدينة وخلق متنفساً جديداً لأهالي طنطا، مضيفاً أنه سيتم إنشاء كورنيش جديد داخل مدينة المحلة الكبرى.

وتابع رحمي حديثه قائلاً أن المحافظة استلمت ١٧٥١٣٤ طلب لاستئناف الأعمال ، 80 ٪ منها غير مطابقة للمواصفات الـ 8 التي أعلنتها الدولة، كما تم قبول 4830 ملف ولم يحضر أصحابها لاستيفاء الأوراق برغم إرسال رسائل متكررة للحضور، وفيما يخص استئناف أعمال البناء أوضح المحافظ أن 467 مواطن تقدم باستئناف أعمال تم منح 42 منهم الحق في استئناف الأعمال ، مشيراً إلى أن الدولة قررت منح نموذج 10 مؤقت للبيوت أقل من 200 متر وأربع أدوار في القرى ، حيث سيعتد بما يقدمه المواطن دون الحاجة للمعاينة بشرط ألا يكون خارج الحيز العمراني.

كما تناول اللقاء الرد على أسئلة الصحفيين التي تنوعت ما بين (المخططات الاستراتيجية للشارع ، مخالفات البناء والتصالح ، خطوط عمل مرفق النقل الداخلي ، محلات شارع الجانبية ، فتح سوق المواشي ، دار المناسبات والرصف ).

وأجاب المحافظ على كافة الأسئلة ، حيث أوضح أنه سيتم تعميم تجربة حل مشكلة نقل بسيون على كافة المراكز التي تعاني من مشاكل في النقل والمواقف ، وفيما يخص مشكلة فتح سوق المواشي فقد أكد المحافظ على فتحه في موعده المحدد بعد أسبوع من الآن، وعن رصف طرق طنطا - المحلة وكفر الزيات - طنطا فأكد المحافظ على عدم تبعية الطرق لسلطة المحافظة كونها تابعة للهيئة العامة للطرق والكباري بوزارة النقل وقد تم التواصل مع الهيئة لإدراج هذه الطرق ضمن خطة الرصف الخاصة بالهيئة للعام الحالي ، مؤكداً على أنه سيتم الرصف على مراحل وقطاعات.

وعن غلق دار المناسبات فقد أكد المحافظ أن الغلق يأتي تنفيذاً لقرارات مجلس الوزراء، مؤكداً أنه سيتم نقل دار المناسبات لمكان آخر سيتم تحديده ، على أن يستغل المكان الحالى لإنشاء (مبنى للمجلس الشعبي المحلي على طابقين عبارة عن قاعة ومكاتب ، 3 طوابق للثقافة ، قاعة متعددة الأغراض ودار ضيافة تسع ٣٦ فرد مقامة على طابقين) ، وفيما يخص مشاكل تكسير بعض الشوارع بزفتى والمحلة فقد تم التعاقد بين شركة الغاز وإحدى شركات الرصف لإعادة رصف الطرق التي تم تكسيرها وفقاً لخطة رد الشيئ لأصله ، مؤكداً على أن الطرق في الريف سيتم رصفها ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" وليس قبل ذلك