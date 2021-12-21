محافظ أسوان يقود سيارة نظافة لتجربتها فى المنظومة الجديدة

أسوان – عبد الله صلاح

تفقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، عدد 5 معدات وسيارات تشمل 2 مكبس سعة 18 م3 ، و 2 سيارة رى أشجار وزراعات سعة 4 م3 ، بالإضافة إلى سيارة فنطاس مياه بسعة 10 م3 بتكلفة 6.8 مليون جنيه من إجمالي 36 مليون جنيه ضمن الخطة الإستثمارية للعام الحالي 2021/2022 والتي تشهد دعم منظومة النظافة بـ 24 معدة وسيارة.

وعقب قيامه بقيادة إحدى المعدات بنفسه للتأكد من أداؤها أعطى اللواء أشرف عطية توجيهاته بالصيانة الدورية وإجراء الفحص الفني لها ، مع توفير سائقين مدربين لضمان تشغيل هذه المعدات والسيارات بالكفاءة الفنية المطلوبة ، بالإضافة إلى توفير قطع الغيار والزيوت والفلاتر وغيرها للحفاظ على سلامة المعدات من أي أعطال أو نسبة تهالك.

وأشار إلى أن المهندسين المختصين قاموا بعمل إضافات وتعديلات لهذه المعدات من أجل الإرتقاء بأدؤها والقيام بأدوار عديدة مثل إضافة إمكانية ضخ المياه لغسيل الأرصفة ، مع تركيب سلالم لتسهيل عمل هذه المعدات .