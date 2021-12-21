محافظ أسوان: مشروع إزدواج الطريق الصحراوى يتكلف 678 مليون جنيه

أسوان – عبد الله صلاح

أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، أهمية المشروعات الجارية فى توفير شرايين مرورية جديدة بإشراف من وزارة النقل، وبتنفيذ من الهيئة العامة للطرق والكبارى، وخاصة أن هذه الطرق لها دور حيوى فى تحقيق سهولة وتيسير حركة المواصلات بين شرق وغرب المحافظة، وأيضاً الربط مع المشروعات التنموية والإستثمارية الجارية.

وأضاف محافظ أسوان ، فى بيان صحفى، أن مشروع إزدواج ورفع كفاءة وتوسعة الطريق الصحراوى الغربى الدولى القاهرة / كيب تاون، حيث تعمل فيه شركات متخصصة تقوم باختراق الجبال والصخور وتحويلها لطرق ومحاور ممهدة ومرصوفة متزينة بالإضاءة والدهانات، من بينها 125 كم بالطريق الصحراوي الغربى أسوان / السباعية بتكلفة 678 مليون جنيه، وهو الذى يتوازى مع خلق محاور جديدة مثل الطريق الدائرى العلاقى / كوبرى خزان أسوان البديل ، والطريق الإقليمى الشرقى العلاقى / كوبرى أسوان الملجم ، وكذا إزدواج طريق أسوان / أبو سمبل البرى.

ومن جانبه، أوضح المهندس عيد كرومر رئيس فرع الهيئة العامة للطرق والكبارى بأسوان بأن مشروع إزدواج الطريق الصحراوى الغربى أسوان / السباعية يشهد ملحمة من العمل المتواصل حيث يتم تنفيذ هذا المشروع الحيوى بشكل متوازى على مرحلتين. وأشار، إلى أن المرحلة الأولى تشمل تطوير ورفع الكفاءة بطول 87.5 كم فى المسافة من أسوان إلى إدفو ، وبنسبة تنفيذ 80 % ، ومقرر نهوه في منتصف مارس 2022 ، بجانب تطوير ورفع كفاءة للمرحلة الثانية بدءاً من الكيلو 87.5 إلى الكيلو 125 ، وبنسبة تنفيذ 50 % ومن المقرر نهوه فى منتصف مارس المقبل.