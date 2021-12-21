اليوم السابع
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محافظة الإسكندرية: الدولة تعمل على حل جذرى لمياه الأمطار

الثلاثاء، 21 ديسمبر 2021 08:52 م
محافظة الإسكندرية: الدولة تعمل على حل جذرى لمياه الأمطار محافظ الإسكندرية
كتب أيمن رمضان

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قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إن المحافظة تعانى من أرث ثقيل من العشوائيات فضلاً عن عدم الاهتمام بالكورنيش وزيادة التعداد السكانى في ظل بنية تحتية متهالكة، لافتاً إلى أن هناك جهود مكثفة لاحتواء المشكلة العميقة المتمثلة في مياه الأمطار، والدولة تبذل جهودا جبارة لحل أزمة مياه الامطار وإيجاد حل جذرى لها.

وأضاف "الشريف"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "آخر النهار"، الذى يقدمه الإعلامى تامر أمين، أن كلية الهندسة بجامعة الإسكندرية أجرت دراسة تتضمن الحلول العاجلة لأزمة الأمطار، وطويلة الأمد الممتدة لعام 2060، وتابع:"وجدت في الدراسة خريطة لمياه الأمطار التي سقطت على المحافظة منذ عشر سنوات ماضية ولمدة 30 سنة قادمة.. والدراسة أكدت أن كمية الأمطار ستتضاعف 3 مرات خلال العقود الثلاثة المقبلة".

ولفت "الشريف"، إلى أنه سيتم فصل شبكة الصرف الصحى عن مياه الأمطار من أجل استغلال هذه المياه في زراعة الدلتا الجديدة، مشيراً إلى أن حجم الثلوج الذى سقطت على المحافظة أمس جعل المحافظة شبيهة بالعاصمة الروسية موسكو، وتابع: "الإسكندرية بقت موسكو".

وأكد "الشريف"، أن الإسكندرية تمتلك شاطئ يعد من أجمل الشواطئ المطلة على البحر الأبيض المتوسط، والدولة تبذل مجهوداً ضخماً من أجل إعادة رونقه الذى يتماشى مع تاريخ المحافظة ومكانتها.


اخبار مصر

الاسكندرية

الامطار

التغيرات المناخية

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