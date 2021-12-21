ما هي طرق الوقاية من مشاكل وخشونة الركبة؟

نهير عبد النبى

تتحمل ركبتيك الكثير من الوزن بالإضافة إلى مسؤولية كبيرة عن قدرتك على التنقل بشكل فعال، كما أنها تحتوي على الكثير من الأجزاء المتحركة من الأربطة والغضاريف إلى العضلات والعظام ، والتي يمكن أن تتضرر إما من الإصابة أو التآكل الطبيعي مع تقدم العمر، مما يجعل من الصعب البقاء نشيطًا والاستمتاع بكل ما تقدمه الحياة.

لذلك يقدم اليوم السابع بعض النصائح للوقاية من خشونة الركبة وحماية مفاصلك من الأمراض مع تقدم العمر وذلك وفقا لما ذكره موقع struancolemanوهى:

1: تناول نظام غذائي مضاد للالتهابات



يمكن أن يؤدي الالتهاب إلى تلف المفاصل، ويلعب نظامك الغذائي اليومي دورًا مهمًا في مقدار الالتهاب الموجود في جسمك، وتعتبر الأطعمة المصنعة ، المصنوعة غالبًا من الدقيق الأبيض والسكر، سببًا رئيسيًا في الالتهاب، و يمكن أن يساهم النظام الغذائي الغني باللحوم والألبان والبيض في حدوث الالتهاب.

جرب نظامًا غذائيًا نباتيًا مضادًا للالتهابات يحتوي على الكثير من الفواكه والخضروات والفاصوليا والحبوب الكاملة وبعض الأسماك وثمانية أكواب من الماء يوميًا، وبعض الأطعمة المضادة للالتهابات بشكل خاص تشمل البصل والثوم .

2: جرب المكملات



وجدت إحدى الدراسات أن كبسولة 1000 مجم من زيت كبد الحوت قللت من الإنزيمات الضارة التي تضر بالغضاريف في المفاصل لدى 86٪ من المشاركين في الدراسة، يعتبر الغضروف مهمًا في منع احتكاك العظام معًا ، مما قد يؤدي في النهاية إلى الحاجة إلى استبدال المفصل.

تشمل المكملات الطبيعية الأخرى التي يمكنك العثور عليها في متاجر الأطعمة الصحية وبعض الصيدليات الكركم وعصير الكرز الحامض والبروميلين (من الأناناس).

3: الحفاظ على وزن صحي



في كل مرة تقف وتمشي، يتسبب وزنك في الضغط على مفاصلك ، وخاصة ركبتيك إذا كنت تعاني من زيادة الوزن أو السمنة، فمن المرجح أن تتلف الغضروف الموجود بين مفاصلك ، مما يؤدي إلى آلام المفاصل.

4: استخدام التمارين المستهدفة لبناء العضلات



تعتبر التمارين المعتدلة طريقة ممتازة للمساعدة في حماية مفاصل ركبتك، كما يساعد بناء العضلات حول ركبتيك في تقليل الضغط الواقع على مفاصلك، وتساعد عضلات الفخذ الخارجية والوسطى والداخلية وعضلات الربلة على دعم ركبتيك.

5: ارتداء أحذية مناسبة



هل تعلم أنه مع تقدمك في العمر ، قد يزداد حجم قدمك؟ افحص حذائك للتأكد من أنه لا يضغط على أصابع قدميك ، وتأكد من أن لديك عرضًا كافيًا عبر الجزء العلوي.