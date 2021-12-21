اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 21 ديسمبر 2021 01:32 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

ليبيا وألمانيا يبحثان آلية دعم مسار الانتخابات الليبية

الثلاثاء، 21 ديسمبر 2021 01:10 ص
ليبيا وألمانيا يبحثان آلية دعم مسار الانتخابات الليبية رئيس مجلس النواب الليبي المكلّف فوزي النويري
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

بحث رئيس مجلس النواب الليبي المكلّف فوزي النويري مع سفير ألمانيا لدى ليبيا ميخائيل أونماخت، العملية الانتخابية وآلية دعم مسار الانتخابات وسبل تذليل الصعاب التي تحول دون إجرائها.


واستعرض الجانبان -خلال لقائهما وفقًا لوكالة الأنباء الليبية- فرص تعزيز العلاقات بين البلدين وتكثيف التعاون في كافة المجالات.


يُذكر أن السلطات التنفيذية الحالية في ليبيا كانت تسلمت مهام عملها منتصف مارس الماضي، لتكمل بذلك انتقالاً سلساً للسلطة، كما تتولى مسؤولية توحيد مؤسسات الدولة والإشراف على المرحلة الانتقالية حتى موعد انتخابات 24 ديسمبر، عندما تنقضي مدتها بموجب خارطة الطريق.


ليبيا

ألمانيا

فوزى النويرى

ليبيا وألمانيا

الانتخابات الليبية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة