اليوم السابع
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الثلاثاء، 21 ديسمبر 2021 07:46 م
أكرم القصاص
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ليبيا تستقبل أكثر من مليون جرعة من لقاح "فايزر" بدعم من واشنطن

الثلاثاء، 21 ديسمبر 2021 07:16 م
ليبيا تستقبل أكثر من مليون جرعة من لقاح "فايزر" بدعم من واشنطن لقاح فايزر - أرشيفية
أ ش أ

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أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض الليبي، وصول شحنة تحتوي على مليون و178 ألفا و190 جرعة من لقاح فايزر الأمريكي المضاد لفيرس كورونا، إلى مطار معيتيقة الدولي، بدعم من الحكومة الأمريكية.
 
وأكد مدير المركز الوطني لمكافة الأمراض حيدر السائح، في تصريح خلال استقباله للشحنة بالمطار، وفقا لوكالة الأنباء الليبية، اليوم الثلاثاء، أن شحنة اللقاح التى تم استلامها ستخضع للتحاليل قبل توزيعها على مراكز التطعيم.
 
وكان في استقبال الشحنة بالمطار إلى جانب مدير المركز الوطني لمكافة الأمراض، السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، والممثل الخاص لليونسيف في ليبيا لنا الوريكات.

ليبيا

مطار معيتيقة الدولى

لقاح فايزر

كورونا فى ليبيا

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