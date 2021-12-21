كندا تبدأ تطبيق إجراءات صحية جديدة للعائدين إلى البلاد

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بدأت السلطات الكندية، اليوم الثلاثاء، تطبيق إجراءات جديدة خاصة بالعائدين للبلاد من الخارج، الذين يتعين عليهم الآن إظهار دليل على اختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل سلبي لدخول البلاد مرة أخرى بصرف النظر عن طول مدة الرحلة خارج كندا.



وأصدر وزير الصحة الكندي جان إيف دوكلوس، يوم الجمعة الماضي، الإعلان مع استمرار ارتفاع حالات الإصابة بمتحور أوميكرون.



وقال دوكلوس إن الإجراء يشمل الكنديين العائدين إلى البلاد من رحلات خارجية استغرقت أقل من 72 ساعة، بخلاف الشهر الماضي الذي ألغت فيه الحكومة الفيدرالية شرط الاختبار السلبي للكنديين الذين تم تطعيمهم بالكامل، والذين عادوا إلى ديارهم من رحلات دولية قصيرة تقل عن 72 ساعة.



وتشير قواعد الاختبار الكندية للسفر إلى أنه يجب على المسافرين إظهار نتيجة اختبار جزيئي سلبية خلال 72 ساعة من رحلتهم أو وصولهم إلى الحدود، أو إثبات نتيجة اختبار إيجابية سابقة تم إجراؤها قبل السفر بـ 14 إلى 180 يوما.



وأوضح دوكلوس أنه يجب إجراء اختبار ما قبل الوصول في بلد آخر غير كندا، وأن المسؤولين يعملون مع سلطات المطار وشركات الطيران ومقدمي الاختبار لزيادة قدرة الاختبار في المطارات من أجل عملية فعالة.



وأصدرت الحكومة الفيدرالية يوم الأربعاء الماضي تحذيرا من السفر قبل العطلة، حيث طلبت من الكنديين تجنب السفر غير الضروري خارج البلاد مع انتشار متحور أوميكرون في جميع أنحاء العالم.