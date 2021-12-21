كاميرات بتصورك ليلا.. منظومة رادارات حديثة تتصدى للسرعات المتهورة.. صور

كتب عبد الرحمن سيد

ابتكرت إدارات المرور، طريقة جديدة تقوم برصد المخالفات المرورية ليلا بواسطة رادارات جديدة ومنظومة حديثة تسير في تركيبها أعلى الطرق السريعة والرابطة بين المحافظات والطرق الدائرية، بهدف تقليل السرعات المتهورة لقائدى المركبات أثناء القيادة على الطرق لمنع وقوع الحوادث المرورية ولرصد مخالفى السيارات وقواعد السير على الطرق، بالإضافة الى نشر الخدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات بصفة دورية .

وتقوم تلك الردارات بعمليات بتصوير السيارات المخالفة للسرعات المقررة لها فى الظلام وهى صور ملونة وبمجرد التقاط المخالفة يتم توقيعها على صاحب السيارة لتقليل نزيف الأسفلت بعد وقوع العديد من الحوادث المرورية وسط انتشار الخدمات أعلى الطرق ومن تلك المخالفات ربط حزام الأمان والسرعات الجنونية والمخالفة للسرعات المقررة على الطرق والانتظار الخاطئ والتخطئ الخاطئ ومخالفات طمس اللوحات المعدنية، واستخدام التليفون المحمول أثناء القيادة.

وترصد المخالفات المرورية متواجدة بكافة الميادين والمحاور بالعاصمة وبمجرد ارتكاب سائق المركبة المخالفة يتم توقيع الغرامة عليه محذرا سائقى المركبات من الالتزام بالسرعات المحددة أعلى الطرق و الردارات أدخلت خاصية حديثة عليها ترصد المخالفة بالألوان وتتميز تلك الرادارات بمراقبة السرعة على الطرق المحاور وداخل الكتل السكانية لـ 40 كيلو مترا / في الساعة وداخل المدن 60 كيلو مترا / الساعة وتكون جودة الصورة ليلا تصل حتى 40 ميجا بكسل، ومسافة تتجاوز 300 متر.

وتسمح الرادارات ليلا في قياس السرعة قبل وصول العربة وبعد تجاوزها للرادار، تستطيع مسح العديد من السيارات في نفس الوقت في جميع الاتجاهات كما تلتقتط فيديو وصور فوتوغرافية لمخالفي قانون السير، ورصد مخالفات التحدث بالمحمول بجانب عدم ربط حزام الأمان وجلوس الأطفال بالمقاعد الأمامية، قراءة الشريحة الذكية للاصق الإلكتروني الجديد وتسجيل بياناتها ربط تلك المعلومات بمعلومات قائد المركبة المسجل على قاعدة البيانات.

وتم تركيب نوع حديث من الرادارات بمحاور القاهرة ، ومنها الرادار الفرنسي تفعيله على طريق المطار الجديد، ومحور المشير، ومحور المليون شجرة، ومحور جوزيف تيتو بالقاهرة، إضافة إلى بعض الطرق السريعة بين المحافظات، كما تم تركيب رادار إلمانى بطريق السويس والطرق الدائرية وتتميز الرادارات بالتقاط جميع المخالفات المرورية على الطريق من عدم ارتداء حزام الأمان إلى تجاوز السرعات المقررة قانونا إلى التحدث فى المحمول إلى عدم الالتزام بالحارة المرورية وتجاوز السرعات فى كل حارة مرورية على الطرق السريعة.

كما تم تعزيز تركيب الرادارات الحديثة المتطورة التي تقوم بالتقاط صور السيارات وقائدها وترسلها لنيابة المرور ومنها طريق السويس ومحور 26 يوليو والطريق الدائري ومحور المشير ومحور التسعين بالتجمع الخامس وسيتم تعميم تركيب الرادارات الحديثة به خلال الفترة القادمة وتعد منظومة المراقبة رادعة وساهمت في الحد من الحوادث خلال الفترات الماضية لأن المخالفات المرورية التي تلتقطها الرادارات الحديثة يتم ارسال المخالفات المصورة إلى الإدارة العامة للمرور لتسجيل المخالفات وتحريرها وإرسالها إلى نيابة المرور المختصة.



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