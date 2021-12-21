قنا الأولى على مستوى الصعيد فى تحصين الحيوانات ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع

قنا صابر سعيد

صرح اللواء أشرف الداودى، محافظة قنا، حققت المركز الأول على مستوى الصعيد فى تحصين الحيوانات ضد الحمى القلاعية ومرض الوادى المتصدع وفقا لتقرير الهيئة العامة للخدمات البيطرية التابعة لوزارة الزراعة.



أوضح الداودي، أن الحملة بدأت يوم 16 ديسمبر وبلغ أعداد الحيوانات المحصنة من الابقار والجاموس ٥٥٧٥٤ بنسبه ٧٨% من اجمالي حصر الحيوانات وذلك التحصين لرفع مناعة الحيوانات وزياده انتاجها والنهوض بالثروة الحيوانية بالمحافظة وتوفير المنتجات الغذائية من الاصل الحيواني بصوره صحيه وسليمه وزياده الدخل القومي.



من جانبه أكد الدكتور إبراهيم يوسف، مدير مديرية الطب البيطرى بقنا، على إستمرار أعمال التحصين حتى تحقيق المستهدف موضحا أنه يتم عمل زيارات ميدانية للقرى بجميع مراكز ومدن المحافظة للتوعية الإرشادية ضد مرض الحمى القلاعية وتعريف صغار المربيين بالمرض وأعراضه وأهمية التحصين بصورة دورية للحد من الإصابة به وتقليل الخسائر .





