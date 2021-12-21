قرار غامض.. مفوضية الانتخابات الليبية تحل اللجان والعودة للدوام العادى

كتب أحمد جمعة

أصدر رئيس مفوضية الانتخابات الليبية الدكتور عماد السايح تعليماته بحل اللجان الانتخابية في مكاتب الإدارة الانتخابية المشكلة بموجب القرار رقم (65) لسنة 2021 وإنهاء أعمالها، مطالبا بعدم تجديد كافة العقود الموسمية لجميع المكاتب والفروع ، واستمرارها للعاملين الذين أثبتوا كفاءتهم خلال المدة الماضية في الإدارة العامة فقط.

وطالب "السايح" في مراسلة نشرتها وسائل إعلام ليبية بضرورة تسوية كافة المستحقات والالتزامات المالية التي ترتبت على التحضير للعملية الانتخابية بما لا يتجاوز 31 ديسمبر الجارى، واتخاذ الإجراءات اللوجستية التي تضمن المحافظة على الجاهزية العملياتية والمواد التي كانت ستستخدم في الانتخابات.

وشدد رئيس مفوضية الانتخابات الليبية، على ضرورة العمل بالدوام العادي اعتبارا من الأول من يناير المقبل، وضرورة إعداد التقرير المالي الخاص بتسوية حساب ميزانية الطوارئ لإحالته لوزارة المالية.

وتشير هذه المراسلة إلى تأجيل الانتخابات الرئاسية في ليبيا وعدم إجراؤها في موعدها المقرر في 24 ديسمبر الجاري، وذلك بسبب الصعوبات والتحديات التي تواجه المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا.