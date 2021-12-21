قبل دخول الشتاء.. مصر استوردت عدسا بمليار جنيه فى 9 أشهر

كتب: مدحت عادل

يبقى العدس أحد أهم الأكلات الشعبية خاصة في فصل الشتاء نظرا للعناصر الغذائية التي يحتويها، ومن هذا المنطلق تشهد واردات العدس ارتفاعا ملحوظا مع دخول الشتاء، حيث ارتفعت الواردات المصرية من العدس بشكل ملحوظ في الفترة الأخيرة، وفقا لبيانات حكومية.

وكشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن إجمالي حجم الواردات المصرية من العدس خلال الـ9 شهور الأولى من عام 2021، حيث ارتفعت إلى مليار و294 مليون جنيه "82 مليون و253 ألف دولار"، بينما كانت 982 مليون و572 ألف جنيه "61 مليون و743 ألف دولار" في الفترة المناظرة من العام الماضي 2020، بزيادة بلغت 312 مليون جنيه "20 مليون و510 ألف دولار".

وتشير بيانات جهاز الإحصاء إلى قائمة أكثر الدول المصدرة للعدس إلى مصر خلال تلك الفترة وجاء على رأسها استراليا حيث بلغت واردات العدس المصرية منها نحو 40 مليون و143 ألف دولار، يليها كندا بقيمة 32 مليون و995 ألف دولار، بالإضافة إلى الهند وبلغت واردات العدس منها نحو 28 مليون و838 ألف دولار، ثم تركيا بنحو 6 ملايين و179 ألف دولار، وروسيا بنحو مليون و680 ألف دولار.

وبلغ إجمالي الكميات المستوردة خلال الـ9 شهور الأولى من عام 2021 نحو 107 مليون و130 ألف كم، موزعة بين 56 مليون و490 ألف كم لأستراليا يليها كندا بنحو 38 مليون و79 ألف كم.