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فيديو.. مفتى الجمهورية يكشف عن أبرز تساؤلات المصريين لدار الإفتاء

الثلاثاء، 21 ديسمبر 2021 02:28 م
فيديو.. مفتى الجمهورية يكشف عن أبرز تساؤلات المصريين لدار الإفتاء مفتى الجمهورية أثناء حواره مع تلفزيون اليوم السابع
كتب لؤى على

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كشف الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، عن أبرز ما يسأل عنه المصريين دار الإفتاء، وهى قضايا الاسرية من اسئلة حول الزواج والطلاق والميراث، وغيرها.
 
 
وتحدث مفتى الجمهورية عن طرق التواصل مع دار الإفتاء وأبرز ما يسأل عنه المصريين قائلا:  بطبيعة الحال نظراً لتعدد الإدارات المختلفة ووسائل العصر من استخدام التكنولوجيا المعاصرة في تلقى الأسئلة  سواء عن طريق الهاتف المجاني ورقمه 107 مختصر، يستطيع المستفتى او السائل ان يسأل من خلال هذا الرقم أيا كان موقعه أو غير ذلك يستطيع أن يتصل من الساعة التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء. 
 
 وتابع: كذلك هناك قسم للفتوى بلغات مختلفة مثل الانجليزية والفرنسية وغيرها من اللغات ونتلقى الأسئلة من كل ذلك، فضلا عن الفتوى الشفوية التي يأتي إليها السائلون بأنفسهم في دار الإفتاء والفتوى المكتوبة، وهى فتوى تكون للأفراد والجهات الرسمية، ومن مجموع كل هذه الإدارات وفروع دار الإفتاء في داخل مصر بأسيوط وإسكندرية والقاهرة وبنى سويف كل مجموعها يمكن أن نقول بأننا أمام متوسط 3500 فتوى فى اليوم الواحد، وهذا مؤشر يعطينا دلالة على أن الثقة عادت مرة أخرى لمؤسسات الدولة، لأن دار الإفتاء المصرية هي مؤسسة من مؤسسات الدولة، فكون أن يأتي الناس لدار الإفتاء هذا معناه أن الثقة عادت إليها مرة أخرى بعد أن استحوذت عليها بعض المجموعات ما نسميه الفقه الوافد في فترة من الزمن لعل من أبرز الأسئلة التي تصلنا هي متنوعة في كافة شئون الحياة أبرزها القضايا المتعلقة بالأسرة من ناحية الزواج والرضاع والنفقات والميراث لكن تستحوذ قضية فتاوى الطلاق على أكثر فتاوى الأحوال الشخصية.

دار الافتاء

مفتى الجمهورية

شوقى علام

تلفزيون اليوم السابع

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