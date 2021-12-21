عضو في مجلس السيادة السوداني يؤكد الحرص على تنفيذ اتفاق السلام

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أكد عضو مجلس السيادة الانتقالي بالسودان يوسف جاد كريم، حرص الدولة على تنفيذ بنود اتفاق جوبا لسلام السودان، متعهدًا بالتنسيق مع الجهات المختصة، لمعالجة القضايا الأمنية وحسم الانفلاتات ببعض مناطق كردفان الكبرى (جنوب جمهورية السودان)، عبر تنفيذ بنود اتفاق جوبا لسلام السودان.



واستمع جاد كريم، لدى لقائه اليوم الثلاثاء مع وفد "الحركة الشعبية لتحرير السودان - الجبهة الثورية"، برئاسة إسماعيل خميس جلاب، إلى تقرير مفصل حول مجمل الأوضاع بولايات كردفان الكبرى، خاصة الأوضاع الأمنية وقضايا السلام بولايتي جنوب وغرب كردفان.



وقال السكرتير العام للحركة آدم عبدالله جمار، في تصريح صحفي، إن الوفد سلم عضو مجلس السيادة ملفات قضايا ولايتي جنوب وغرب كردفان، لمعالجتها بالتنسيق مع عضو مجلس السيادة الفريق أول ركن شمس الدين كباشي.



وأكد استعداد الحركة الشعبية للعمل مع كافة الأطراف لمعالجة قضايا الولايتين، مشيرًا إلى تأخير تنفيذ بنود اتفاقية جوبا لسلام السودان بالولايتين، خاصة الترتيبات الأمنية، بما في ذلك عمليات جمع السلاح غير المقنن من أيدي المواطنين، وهو الأمر الذي تمثل أهمية كبرى لاستباب الأمن وتحقيق السلام.