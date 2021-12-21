عالم أوبئة إيطالى: متحور أوميكرون شديد العدوى ولكن أعراضه خفيفة

فاطمة شوقى

أشار مدير وحدة علم الأوبئة في جامعة الطب الحيوي في روما، ماسيمو تشيكوتسي إلى أن المتحور "أوميكرون" من فيروس كورونا "يجمع على بروتين سبايك تقريبًا جميع طفرات السلالات الفردية الأخرى التى عرفناها".

وقال الإخصائى الإيطالى: "ربما أصاب في جنوب إفريقيا أشخاص يعانون من نقص المناعة وأحدث تطورًا"، وفقا لوكالة "آكى" الإيطالية.

وأضاف: "المشكلة تكمن في أن هذا النوع معدي ضعف المتحور دلتا، درجة عدواه خليط بين جدري الماء والحصبة"، وأضاف: "الشيء الذي يبشر بالخير، ولكن لم يتم التحقق منه بعد لأننا لا نملك بيانات كافية، هو أن أعراضه خفيفة للغاية".

وأظهرت البيانات الإيطالية الرسمية اليومية الخاصة بالوضع الوبائي لكورونا، والتى صدرت مساء أمس الإثنين، تسبب الفيروس في وفاة 137 شخصا خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، بينما تم تسجيل 16 ألفا و213 إصابة مؤكدة جديدة.

العدد الكلي للأشخاص الذين تعرضوا للعدوى بالوباء، بمن فيهم المتعافون والحالات الايجابية الحالية المؤكدة والضحايا، منذ بداية الأزمة الصحية يبلغ اليوم 5 ملايين و405 آلاف و360 حالة، وحصد الوباء أرواح 135 ألفا و778 منهم.

عدد المرضى بوحدات العناية الفائقة ارتفع مقارنة بالأمس بمقدار 21 مريضا ليبلغ في المجمل اليوم 987، كما ازداد عدد الذين يعانون من أعراض الوباء ويتلقون الرعاية الصحية بعد استقبال 375 آخرين، ليصبحوا 6 آلاف و101.

المتعافون من الوباء منذ انتشار الفيروس ارتفع عددهم إلى 4 ملايين 899 ألفا و879، بعد شفاء 8 آلاف و640 بين أمس واليوم.