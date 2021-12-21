طهران تطالب بالتزام أى رئيس أمريكى قادم بالاتفاق النووى

أنس حبيب

قال المبعوث الأمريكي لشؤون إيران روب مالى، إن الرئيس المستقبلي للولايات المتحدة الأمريكية لن يكون ملزما بأى اتفاق تعقده الإدارة الحالية للرئيس جو بايدن ،مع إيران حول أنشطتها النووية، حسب ما نشر موقع السى ان ان.

وكانت إيران قد طالبت بتأكيدات تفيد عدم انسحاب أي رئيس مستقبلى للولايات المتحدة الأمريكية من الاتفاق النووي بعدما انسحب الرئيس السابق دونالد ترامب عام 2018 من الاتفاقية التي أبرمت بين إيران ومجموعة من الدول الغربية، وعلى رأسهم أمريكا عام 2015.

وقال مالى في تصريحات صحفية أنه من الصعب إلزام أى رئيس قادم بالاتفاق النووى مع طهران، مطالبا في نفس الوقت بسرعة إبرام اتفاق ذو نتائج نجعل من المرجح أن يلتزم به أى رئيس قادم.

وحذر مالى من أي تأجيل للتوصل إلى اتفاق مع طهران لما سيسببه ذلك من تصعيد للأزمة حسب تعبيره، مضيفا بأنه من المحتمل في القريب أن يمحى اتفاق 2015 ليستبدل باتفاق جديد تماما مما قد يسبب تصعيدا في المستقبل القريب من قبل الولايات المتحدة الأمريكية.