طقس دافئ وشمس ساطعة بالغربية بعد سقوط أمطار غزيرة أمس.. لايف

الغربية مصطفى عادل

قدم اليوم السابع بثاً مباشراً لرصد حالة الطقس بمحافظة الغربية، بعد حالة الطقس السيئ الذي تعرضت له المحافظة أمس الاثنين، وهطول أمطار غزيرة.



وتشهد المحافظة طقسا دافئا وشمسا ساطعة وسماء صافية واختفاء السحب الكثيفة والمتوسطة.



وما زالت المحافظة في حالة طوارئ لحين استقرار حالة الطقس خلال الفترة المقبلة، مع استمرار انعقاد غرفة الأزمات على مدار الساعة ومنع الإجازات لحين تخطي موجة الطقس السيئ.





وكانت المحافظة قد شهدت أمس مصرع طالب بالصف الثالث الإعدادى صعقا بالكهرباء بعد ملامسته سلك إنارة عامة وسقط على الأرض.