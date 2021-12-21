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ضبط 30 قطعة سلاح نارى متنوعة خلال حملات اليوم الواحد فى أسيوط

الثلاثاء، 21 ديسمبر 2021 10:26 ص
ضبط 30 قطعة سلاح نارى متنوعة خلال حملات اليوم الواحد فى أسيوط حملة أمنية - أرشيفية
أسيوط- هيثم البدرى

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تمكنت مديرية أمن أسيوط خلال الحملات الأمنية المكثفة على البؤر الإجرامية، وأطراف الخصومات الثأرية، وحائزى الأسلحة غير المرخصة، بالاشتراك وضباط الأمن العام، من ضبط 30 قطعة سلاح متنوعة خلال حملات اليوم الواحد.

وكان اللواء عمر السويفى مساعد وزيرالداخلية مدير أمن أسيوط، قد تلقى إخطارا  يفيد تمكن  الحملات الأمنية المكثفة على مراكز المحافظة لضبط الأسلحة غير المرخصة وحائزيها، من ضبط أسلحة نارية متعددة، وذخيرة متنوعة، وذلك تحت إشراف ضباط الأمن العام برئاسة العميد عصام غانم رئيس فرع الأمن العام  بأسيوط، ومباحث المديرية وضباط الأمن المركزى.

وأسفرت الحملات الأمنية على مراكز المحافظة من ضبط 30 قطعة سلاح متنوعة من بينها 9 بندقية آلية، و6 بندقية خرطوش و8 فرد خرطوش، وباقى الأسلحة تنوعت ما بين مسدسات، وأخرى محلية الصنع وكميات من الذخيرة المتنوعة، وتحررت المحاضر اللازمة، وجار العرض على النيابة العامة وجار استكمال الإجراءات القانونية، وتحررت المحاضر اللازمة، وجار العرض على النيابة العامة.


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