ضبط 2798 قضية داخل وسائل المواصلات خلال 24 ساعة..انفوجراف

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

يبرز انفوجراف مواصلة قطاع الأمن الاقتصادي جهوده الأمنية، حيث وجهت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات عدة حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات وأسفرت جهودها عن ضبط (2798) قضية متنوعة.

وتمكنت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء من ضبط (3057) قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد، ونجحت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن، فى مجال متابعتها للأسواق عن ضبط (1254) قضية تموينية متنوعة أبرزها (غش غذائى، لحوم ومصنعاتها، أسماك، ثروة زراعية).