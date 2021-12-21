اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 21 ديسمبر 2021 11:27 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

ضبط 2798 قضية داخل وسائل المواصلات خلال 24 ساعة..انفوجراف

الثلاثاء، 21 ديسمبر 2021 11:00 م
ضبط 2798 قضية داخل وسائل المواصلات خلال 24 ساعة..انفوجراف وسائل النقل والمواصلات- أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 يبرز انفوجراف مواصلة قطاع الأمن الاقتصادي جهوده الأمنية، حيث وجهت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات عدة حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات وأسفرت جهودها عن ضبط (2798) قضية متنوعة.
 
وتمكنت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء من ضبط (3057) قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد، ونجحت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن، فى مجال متابعتها للأسواق عن ضبط (1254) قضية تموينية متنوعة أبرزها (غش غذائى، لحوم ومصنعاتها، أسماك، ثروة زراعية).
 
5555555555555555555555555555
إنفو جراف

 


الامن الاقتصادي

النقل والمواصلات

الكهرباء

المصنفات

وسائل النقل والمواصلات

أخبار الحوادث

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة