اليوم السابع
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الثلاثاء، 21 ديسمبر 2021 05:23 م
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ضبط 20 عاطلا بحوزتهم 2.5 كيلو هيروين وحشيش فى حملة أمنية بالقليوبية

الثلاثاء، 21 ديسمبر 2021 04:50 م
ضبط 20 عاطلا بحوزتهم 2.5 كيلو هيروين وحشيش فى حملة أمنية بالقليوبية حملة أمنية - أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية من ضبط 20 عاطلا خلال حملة أمنية موسعة بحوزتهم كمية من المواد المخدرة مختلفة الأنواع، منها الحشيش والهيروين والبانجو، وحيازة الأسلحة النارية.

يأتى ذلك فى إطار مكافحة الجريمة بشتى صورها وضبط الخارجين عن القانون، وتحررت محاضر بنطاق مراكز وأقسام الشرطة بالمديرية، وأمرت النيابة بحبس المتهمين، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وتلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمورى مراكز وأقسام الشرطة بالقليوبية بشن حملة مكبرة على الخارجين عن القانون من مروجي المواد المخدرة وحائزى الأسلحة النارية.

أسفرت الحملة عن ضبط 20 عاطلا فى الخصوص والقناطر الخيرية وشبرا الخيمة وطوخ وبنها وكفر شكر، وبحوزتهم 705 جرامات من الهيروين المخدر، و525 جراما من مخدر الحشيش، و250 جراما من مخدر البودر، و862 جراما من مخدر الشادو، و15 جراما من الهيدرو المخدر، و90 جراما بانجو، و108 أقراص مخدرة.

بمواجهة المتهمين بما أسفرت عنها تلك الحملات، أقروا جميعا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وتحررت المحاضر اللازمة، وجرى عرضها على النيابة التي أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، واستعجال تحريات رجال المباحث حول الوقائع.


أمن القليوبية

حملة أمنية بالقليوبية

الإتجار بالمخدرات

الهيروين

الحشيش

مديرية أمن القليوبية

مكافحة المخدرات

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