اليوم السابع
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ضبط مسجل خطر هارب من أحكام قضائية وبحوزته بندقية خرطوش فى المنوفية

الثلاثاء، 21 ديسمبر 2021 10:16 ص
ضبط مسجل خطر هارب من أحكام قضائية وبحوزته بندقية خرطوش فى المنوفية كلابشات
المنوفية - محمد فتحى

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تمكنت مباحث مركز شرطة شبين الكوم بمديرية أمن المنوفية، من ضبط مسجل خطر هارب من أحكام قضائية وبحوزته بندقية خرطوش، وكمية من مخدر الهيروين تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية، إخطارا من اللواء عبد الله جلال مدير المباحث الجنائية، يفيد من  تمكن المقدم محمد المغربى رئيس مباحث مركز شرطة شبين الكوم ،من ضبط مسجل خطر، مطلوب ضبطه وإحضاره فى قضية مخدرات، ومحكوم عليه بالسجن عاما فى قضية تبديد ، مقيم بدائرة مركز شرطة شبين الكوم بالمنوفية،عقب تقنين الإجراءت تم ضبطه وبحوزته بندقية خرطوش، عدد من الطلقات لذات العيار، كمية من مخدر الهيروين، ودراجة نارية بدون لوحات معدنية ،مبلغ مالى ،هاتف محمول .

بمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح النارى لحماية نشاطه الإجرامى والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه والدراجة النارية لتسهيل تنقلاته ، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .




 


مدير أمن المنوفية

مركز شرطة شبين الكوم

ضبط مسجل خطر

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