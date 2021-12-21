صورة اليوم.. سائحة أجنبية تؤدى طقوس الفراعنة خلال حفل تعامد الشمس بالكرنك

الأقصر – أحمد مرعى

حصل "اليوم السابع" على صورة لسائحة أجنبية خلال زيارتها لمعابد الكرنك بمحافظة الأقصر، خلال تأديتها لطقوس القدماء المصريين فى إستقبال قرص الشمس لدي الشروق فجراً، وذلك خلال فعاليات الاحتفالية التى نظمتها محافظة الأقصر برصد تعامد الشمس الذي يواكب يوم 21 ديسمبر من كل عام للإعلان عن بدء الإنقلاب الشتوى وفصل الشتاء رسمياً.



سائحة أجنبية تؤدى طقوس الفراعنة خلال حفل تعامد الشمس

وظهرت السائحة برفقة أصدقاؤها خلال زيارتها لمصر وهى تؤدي الطقوس المصرية القديمة وتضع يديها أسفل منطقة الذقن لإستقبال أشعة الشمس الأولى فى فصل الشتاء لعام 2021.

ورصد "تليفزيون اليوم السابع" لحظة ظهور قرص الشمس على مقصورة قدس الأقداس فى معابد الكرنك، مع شروق الشمس صباح اليوم الثلاثاء، حيث ظهرت الشمس فى معبد آمون رع بمعابد الكرنك، وذلك للإعلان عن بدء فصل الشتاء رسمياً فى 21 ديسمبر، وحضر فعاليات الاحتفالية قيادات محافظة الأقصر ونائبه ومديرية الأمن والأفواج السياحية من الأجانب والمصريين.



سائحة أجنبية تؤدى طقوس الفراعنة خلال حفل تعامد الشمس بالكرنك

وشهدت معابد الكرنك صباح اليوم، شروق الشمس عروض الصوت والضوء عن تاريخ التعامد على مقصورة قدس الأقداس فى واجهة الصرح الرئيس لمعابد الكرنك، وموسيقى شروق الشمس المميزة التى أبهرت الجمهور، وذلك فعاليات العروض الفنية لفرقة الأقصر للفنون الشعبية والتنورة، وذلك لحضور فعاليات احتفالية تنظمها وزارة الآثار والسياحة بالتعاون مع محافظة الأقصر ونقابة المرشدين السياحيين، ضمن فعاليات تعامد الشمس على مقصورة قدس الأقداس بمعابد الكرنك، والتى تنظم احتفالية بها سنوياً فى 21 ديسمبر من كل عام.، للإعلان رسمياً عن بدء فصل الشتاء فى مصر.



السائحة تستقبل الشمس بطقوس الفراعنة

وبدأ برنامج الاحتفالية فى قبل شروق الشمس بالتجمع لكافة الضيوف أمام ساحة معابد الكرنك، ثم بدأت عروض احتفالية من فرقة الأقصر للفنون الشعبية برعاية الهيئة العامة لقصور الثقافة للترويح والترفيه للحضور من الأفواج الأجنبية والمصريين والضيوف، ثم مقدمة عروض الصوت والضوء عن تاريخ التعامد على مقصورة قدس الأقداس فى واجهة الصرح الرئيس لمعابد الكرنك، كما شمل برنامج الاحتفالية بدء موسيقى شروق الشمس التراثية أمام الصرح الرئيس لمعابد الكرنك، وتمت تغطية شروق الشمس ورصده من قبل الضيوف وفريق الإعلاميين من مصر وحول العالم الذين يهتمون سنوياً برصد التعامد ويستمر حتى الساعة السابعة صباحاً.



السياح خلال الطقوس بالكرنك

وعن تلك الظاهرة التاريخية يقول صلاح الماسخ مدير بمعابد الكرنك، أن الأقصر تحتفل سنوياً فى فجر يوم 21 ديسمبر، بأحد أهم الأحداث الفلكية فى مصر والعالم أجمع، والذي تم خلاله تعامد قرص الشمس على مقصورة قدس الأقداس بمعبد آمون رع بالكرنك، وذلك إعلاناً بالانتقال الشتوى رسمياً، حيث يعد معبد أمون رع أحد أكبر معابد الكرنك أقامه المهندسين المصريين القدماء بمشهد بديع وسحر خاص على محور شمسى والذى يتوافق مع الانتقال الشتوية، مما يعتبر إبداعا فلكيا هندسيا معماريا تاريخيا بأرض الأقصر.

ويضيف صلاح الماسخ لـ"اليوم السابع"، أنه تتميز تلك الظاهرة التى تحدث يوم الانقلاب الشتوى فى معابد الكرنك، ويقوم خلالها الزوار من السائحين بالاستمتاع برؤية قرص الشمس وأشعتها التي تنتشر فى جميع أرجاء معبد الأقصر، ورؤية قرص الشمس وهو يتوسط البوابة الشرقية، والتي تقع على المحور الرئيسى له، والذى يمثل أقصى الجنوب الشرقي للأفق الذي تشرق منه الشمس، والذى يحدد فلكياً بيوم الانقلاب الشتوى، وعقب ذلك ستكون الشمس عمودية على الأماكن المقدسة بالكرنك "الفناء المفتوح، صالة الأعمدة، وقدس أقداس الإله آمون"، وتنتشر بداخلها عند منتصف النهار.