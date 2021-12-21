صعود جامعة سوهاج لنهائى بطولة الأقصر للجامعات فى الكرة الخماسية

سوهاج محمود مقبول

صعد منتخب جامعة سوهاج للكرة الخماسية الى الدور النهائي في البطولة الأولى التي تنظمها جامعة الأقصر في كرة القدم الخماسية للجامعات المصرية.

وقال الدكتور مصطفي عبد الخالق رئيس الجامعة، أن الفريق صعد لهذا الدور بعد فوزه على جامعة الزقازيق بضربات الترجيح ٥/٤ بعد إنتهاء وقت المباراة الأصلي بالتعادل ٢/٢.

وأوضح الدكتور عبد الناصر ياسين نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب ان جامعة سوهاج قد فازت في دور الثمانية على جامعة النيل ٦/ صفر، بعد اجتيازها الدور الاول بالفوز على جامعة السادات 1/3، وفوزه على جامعة اسوان 6/صفر، وهزيمتها من جامعة بورسعيد صفر /1.

وأضاف نشأت عباس مدير النشاط الرياضي برعاية الشباب المركزية، أن الفريق سيقابل فريق جامعة بني سويف في الدور النهائي، مشيراً إلى أنه يدرب الفريق الدكتور ياسر طه صلاح المدير الفني، والدكتور محمد سيد أحمد المدرب.