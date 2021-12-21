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صحة بورسعيد: الإنتهاء من تطعيم 77% من المستهدفين بحملة "شلل الأطفال"

الثلاثاء، 21 ديسمبر 2021 11:30 م
صحة بورسعيد: الإنتهاء من تطعيم 77% من المستهدفين بحملة "شلل الأطفال" محافظ بورسعيد
بورسعيد - محمد عزام

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أعلن الدكتور الدكتور أحمد حسن أبو هاشم، وكيل وزارة الصحة ببورسعيد، اليوم الثلاثاء، عن الإنتهاء من تطعيم 77% من المستهدفين بالحملة القومية ضد شلل الأطفال. 
 
وأكد "حسن"، علي استمرار الجهود المكثفة للفرق الطبية المشاركة في أعمال الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال بكافة انحاء محافظة بورسعيد وصولا لكافة الاطفال المستهدفين من الفئة العمرية من عمر يوم و حتي عمر خمس سنوات .
 
وأضاف، أنه تم وصول الفرق الطبية لكافة المناطق الحدودية بالمحافظة حتي التقت الفرق الطبية الخاصة بمحافظة بورسعيد مع الفرق الطبية الخاصة بمحافظة شمال سيناء.
 
 

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الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال

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