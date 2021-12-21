شكرا لقرائنا.. حساب اليوم السابع على "تويتر" يتخطى 12 مليون متابع

كتبت مريم بدر الدين

استمرارا لريادة "اليوم السابع" وتفوق حسابات المؤسسة على مواقع التواصل الاجتماعى، واستمرارها على قمة المنصات الإعلامية المصرية، تخطى حساب "اليوم السابع" على تطبيق تويتر 12 مليون متابع، بسبب التنوع الكبير فى المحتوى المعروض على الحساب من صور وفيديو جراف وإنفو جراف يشرح الكثير من الأحداث، ولذلك أكدت الأرقام ثقة قراء مصر والوطن العربى فى المؤسسة وإصداراتها، وما تقدمه من محتوى شامل وجذاب وفق أعلى مستويات الدقة والمصداقية واحترام حق القارئ فى المعرفة.



اليوم السابع

وتحظى صفحات اليوم السابع على مواقع التواصل الاجتماعى بمتابعة ملايين الأشخاص الذين يولون ثقتهم للموقع الإلكترونى الأول فى مصر والشرق الأوسط، لما يجدونه من تغطية متميزة وشاملة وسريعة عبر صفحاته فى مختلف الحقول الإخبارية، إضافة إلى الكثير من القصص الإنسانية والجادة والتغطيات الشاملة للأحداث الكبرى محليًا وإقليميًا وعالميًا.

اليوم السابع على تويتر

الطفرة التى شهدتها حسابات "اليوم السابع" على مواقع التواصل الاجتماعى خلال الأشهر الماضية، وتنامى أعداد متابعيها يوما بعد يوم، تؤكد ثقة القراء فى المؤسسة الصحفية الأولى مصريا وعربيا، وإدراك المتابعين لحجم الجهد والكفاءة فى إعداد محتوى يلبى تطلعاتهم فى المعرفة والمواكبة الإخبارية والتثقيف وإشاعة قيم التنوير، وبدورها تعاهد المؤسسة قراءها ومتابعيها على مواصلة مسيرتها الناجحة، واضعة حقهم فى المعرفة والوصول إلى الأخبار والمعلومات والمواد التحليلية فى المقام الأول دائما.

ويأتى هذا النجاح الجديد ليُكمل مسيرة شاملة من التوسع والإنجاز المهنى والإعلامى، يحققه اليوم السابع عبر تطوير آليات عمل غرفة الأخبار وإنتاج المحتوى، وإطلاق تليفزيون اليوم السابع وعدد من المنصات، وهو ما يُلاقى قبولا وثقة دائمين من قراء "اليوم السابع" ومتابعيه على مدى سنوات طويلة من التفوق والنجاح، انطلاقا من تقديم أفضل الخدمات الإخبارية المعتمدة على الدقة والسرعة فى الوقت ذاته.