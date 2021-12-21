شروط تمنعك من التبرع بالدم..منها الوشم والاضطراب الذهنى

كتبت - ميرفت رشاد

يعتبر التبرع بالدم من أنبل الأعمال المنقذة للحياة في العالم، وعندما يقرر شخص ما التبرع بالدم ، يتم تقييمه بناءً على تاريخه الطبي وصحته البدنية المستمرة، هناك عدة شروط يتم فيها تأجيل المتبرع عن التبرع لفترة معينة ، يجوز التبرع بالدم حتى لو كان يعاني من مشاكل صحية معينة ولكن هناك حالات لا يُسمح لها بالتبرع على الإطلاق وفقا لما نشره موقع " doctor-ndtv".

فيما يلي خمسة شروط رئيسية تمنع التبرع بالدم:

1. اللوكيميا

إذا تم العثور على فرد لديه تاريخ من سرطان الجلد الخبيث ، فقد يتم تأجيله من التبرع بشكل دائم، الشيء نفسه ينطبق على الأشخاص الذين يعانون حاليًا من اضطرابات الدم النسيلي أو سرطان الدم أو متلازمات خلل التنسج النقوي.

2. اضطراب ذهاني

له علاقة كبيرة بالأنماط السلوكية للإنسان، يفقد الأشخاص الاتصال بالواقع ويبدأون في الهلوسة، ومن الأمثلة على ذلك الفصام والاضطراب ثنائي القطب، أي شخص يعاني من أي اضطراب ذهاني يُؤجل بشكل دائم من التبرع بالدم.

3. تشخيص الإصابة بالملاريا

إذا تم تشخيص إصابتك بالملاريا أو داء الليشمانيات أو الزهري أو أي مرض من هذا القبيل في الماضي ، فهناك احتمالية أن يتم تأجيلك من التبرع مدى الحياة.

4. إذا كان لديك وشم أو أي علاج بالإبر

في حال حصلت مؤخرًا على وشم أو علاج تجميلي أو مكياج شبه دائم ، فأنت بحاجة إلى الابتعاد عن التبرع بالدم، فقد لا تتمكن من التبرع بالدم لمدة 12 شهرًا القادمة، يُنصح باستشارة طبيبك وفهم ما إذا كنت في وضع يسمح لك بالتبرع.

5. الإصابة بمرض الإيدز أو تعاطى المخدرات

إذا كنت أنت من مستخدمي المخدرات أو مصابًا بفيروس نقص المناعة البشرية الإيدز ، فقد يتم تأجيلك نهائيًا من التبرع بالدم.