اليوم السابع
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سحر شوقى كبير المفتشين بالوكالة الدولية للطاقة الذرية مرشحة للفوز بشخصية العام

الثلاثاء، 21 ديسمبر 2021 02:26 م
سحر شوقى كبير المفتشين بالوكالة الدولية للطاقة الذرية مرشحة للفوز بشخصية العام الدكتورة سحر شوقى
كتبت رحمة رمضان

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أعلنت هيئة الطاقة الذرية المصرية ، أن الدكتور سحر شوقى كبير المفتشين لشئون الضمانات بالوكالة الدولية للطاقة الذرية بفيينا وكبير المفتشين في فريق التفتيش الدولى، والتى تعتبر المصرية الوحيدة ضمن فريق العمل ، مرشحة للفوز بشخصية العام.
 
وأضافت الهيئة فى بيان لها اليوم، الثلاثاء، أن الدكتورة سحر شوقى تشارك كمنسق لعمليات التفتيش والتحقق من المواد النووية والتفتيش على المنشآت النووية في العديد من الدول مثل اليابان، كوريا، كوريا وتايوان والولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك منذ عام 2004 وحتى الآن.
 
 
الجدير بالذكر أن الدكتورة  سحر شوقي أحد عالمات هيئة الطاقة الذرية المصرية وهي خريجة كلية علوم القاهرة عام 1985، وقد أعيرت للوكالة الدولية للطاقة الذرية بفيينا منذ عام 2004 وحتى الآن.

الكهرباء

الطاقة الذرية

الوكالة الدولية للطاقة الذرية

سحر شوقى

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