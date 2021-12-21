ساعة "بيج بن" تعود لاحتفالات رأس السنة.. وBBC: ستدق 12 مرة لاستقبال 2022

كتبت: نهال أبو السعود

أكد برلمان المملكة المتحدة، أن ساعة بيج بن الشهيرة ستدق احتفالا ببدء العام الجديد2022، حيث سيتم قرع الجرس 12 مرة مع اقتراب منتصف الليل ليلة رأس السنة الجديدة، على الرغم من إلغاء الاحتفالات الأخرى في العاصمة لندن.

ستكون هذه هي المرة الأولى منذ ما يقرب من أربع سنوات التي يتم فيها عرض وجه الساعة لبرج إليزابيث لهذا الحدث، بعد سنوات من الترميم، وستكون هذه هي المرة الأخيرة التي سيتم فيها استخدام آلية مؤقتة لدق الجرس.

ووفقا لشبكة بي بي سي، بدأ ترميم البرج وساعته الشهيرة في عام 2017 ، مما يعني أن السطح الخارجي كان مغطى بالسقالات وتم إسكات الجرس نفسه.

ومع ذلك، فقد منح البرلمان الفرصة لتنفيذ أكبر مشروع إصلاح وصيانة في تاريخ المبنى الممتد 160 عامًا، وبحسب التقرير، تم تصميم الساعة من قبل إدموند بيكيت دينيسون وقام بتركيبها إدوارد جون دنت في عام 1859.

وتمت إزالة آلية الساعة التي تزن 11 طناً ونصف ، وأخذت إلى المتخصصين في شركة Cumbria Clock Company في منطقة ليك ديستريكت ، حيث تم تنظيف وإصلاح أكثر من 1000 قطعة منفصلة، وتم الآن إعادة القطع إلى ويستمنسر ويتم إعادة تثبيتها خلال الأشهر القادمة.

لكن وجه الساعة - الذي أعيد إلى ألوانه الأصلية - معروض الآن ، واعتبارًا من ربيع العام المقبل ، ستعزف ساعة بيج بن وأجراسه الأربعة مرة أخرى لحن "وستمنستر كوارترز" وبونج على مدار الساعة طوال اليوم.

وقال إيان ويستوورث ، أحد أعضاء فريق ميكانيكي الساعات بالبرلمان: "إنها ساعة مبدعة - ربما تكون أشهر ساعة في العالم ، وامتيازنا أن نكون قائمين على كل صمولة ومسامير هو امتياز كبير"

وأضاف: "سيكون الأمر عاطفيًا للغاية عندما ينتهي كل شيء - سيكون هناك حزن لأن المشروع قد انتهى ، لكن السعادة أننا استعدنا المشروع وعاد كل شيء للعمل مرة أخرى".