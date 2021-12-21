زيلينسكى يتوقع انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبى خلال السنوات القادمة

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قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنه يتوقع أن تصبح أوكرانيا عضوا في الاتحاد الأوروبي خلال السنوات القادمة .

وأوضح زيلينسكي، في مؤتمر لرؤساء البعثات الدبلوماسية الأجنبية في أوكرانيا اليوم الثلاثاء ، أنه يريد أيضا الحصول على إطار زمني محدد من حلف شمال الأطلنطي "ناتو" العام المقبل فيما يتعلق بعضوية أوكرانيا في الحلف، بحسب وكالة أنباء أوكرينفورم الأوكرانية .

وأضاف زيلينسكي: "نريد رفع الحظر عن عملية دونباس للسلام في أقرب وقت ممكن، وإعادة شبه جزيرة القرم، والحصول على عضوية في الاتحاد الأوروبي في السنوات المقبلة والحصول على إطار زمني واضح ومحدد للغاية من الناتو خلال العام المقبل