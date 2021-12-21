زى النهارده .. الجنايات تحيل 21 متهما بـ"خلية دمياط" الإرهابية للمفتى

كتب إيهاب المهندس

زى النهارده من 4 سنوات، الدائرة 21 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار شبيب الضمرانى وعضوية المستشارين خالد عوض وأيمن البابلى، تحيل 21 متهما بخلية دمياط الإرهابيةإلى فضيلة المفتى، لأخذ الرأى الشرعى فى إعدامهم، فى اتهامهم بالانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، والتخطيط لتنفيذ عمليات عدائية داخل البلاد.

خلال تلك الجلسة قال رئيس المحكمة إنه طبقا للمادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية قررت المحكمة إحالة المتهمين إلى فضيلة المفتى لأخذ الرأى الشرعى فى إعدامهم.

المحالون إلى المفتى هم "حمد سعد فتحى، خلاد مصطفى حسين، إبراهيم عبد الوهاب عبد الكريم، عبد الرحمن محمود نصر، محمد إبراهيم عبد الكريم، إسلام عصام سيد، أحمد جمال أحمد، عبد الرحمن محمد حامد، عمرو نبيل محمد، عبد الجميد السيد علام، محمد السيد العربى، صلاح على محمد إبراهيم، مصطفى ممدوح مؤمن، أحمد حامد عبد الرازق، حمادة على عبد الفتاح، محمود محمد إبراهيم، أسامه البدرى وهبه، أحمد عز الدين سيد، السيد محمد إبراهيم، محمد سيد جمال، محمد إبراهيم محمود ".

ويواجه المتهمون، عدة تهم منها، الانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، واستهداف المنشآت العامة والخاصة، والتخطيط لاغتيال رجال جيش وشرطة، وتكدير السلم العام، وحيازة أسلحة نارية وذخيرة.