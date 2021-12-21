زى النهاردة.. الجنايات تسدل الستار على قضية "أحدث عنف دار السلام"

كتب إيهاب المهندس

زى النهاردة من 4 سنوات، سطرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار شعبان الشامى، كلمة النهاية فى إعادة إجراءات محاكمة 4 متهمين فى القضية المعروفة بـ"أحداث عنف دار السلام"، وقضت بالسجن المشدد 10 سنوات لمتهمين اثنين، والمشدد 15 سنة لمتهم، والسجن 3 سنوات لمتهم آخر.

والمتهمان الصادر بحقهما حكما بالسجن المشدد 10 سنوات هما سيد محمد بيومى، وحمدى حمدان مبارك، والمتهم الصادر بحقه حكما بالسجن المشدد 15 سنة هو إبراهيم عادل محمود، والحدث الصادر بحقه حكما بالسجن 3 سنوات هو يوسف رمضان.

وأسندت النيابة للمتهمين، عدة تهم منها قيامهم بإحراز مفرقعات، والمواد فى حكم المفرقعات بقصد استعمالها فى نشاط يخل الأمن العام، وحيازة ذخيرة دون ترخيص بغرض استعمالها فى نشاط يخل بالأمن العام، وارتكبوا عمللا بغرض الإخلال بالنظام العام داخل البلاد، بأن جابوا الطرق مٌطلقين هتافات تأييد جماعتهم شاهرين الأسلحة البيضاء ومطلقين المفرقعاتت، كما انضموا لجماعة الإخوان الإرهابية.