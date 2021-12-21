روما تعيد إلزامية الكمامات بالأماكن المفتوحة اعتبارا من الخميس المقبل

فاطمة شوقى

أعلن مسئول في مقاطعة لاتسيو، التي مركزها العاصمة روما، أن السلطات ستفرض الزامية ارتداء الكمامات في الأماكن المفتوحة اعتبارا من يوم 23 ديسمبر الجارى، وذلك في إطار تدابير جديدة لمكافحة وباء كورونا خلال أعياد الميلاد ورأس السنة.

وقال مسؤول الشؤون الصحية في المقاطعة ألسيو داماتو، في تصريحات إذاعية: "الضغط على المستشفيات مقارنة بالعام الماضي أقل بكثير، وما زالت المقاطعة منطقة بيضاء، ولكن التطور المحتمل في الإصابات بالفيروس قد يقودنا إلى تغيير اللون إلى أصفر ليلة رأس السنة الجديدة.

أظهرت البيانات الإيطالية الرسمية اليومية الخاصة بالوضع الوبائي لكورونا صدرت مساء الإثنين، تسبب الفيروس في وفاة 137 شخصا خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، بينما تم تسجيل 16 ألفا و213 إصابة مؤكدة جديدة.

العدد الكلي للأشخاص الذين تعرضوا للعدوى بالوباء، بمن فيهم المتعافون والحالات الايجابية الحالية المؤكدة والضحايا، منذ بداية الازمة الصحية يبلغ اليوم 5 ملايين 405 آلاف و360، حصد الوباء أرواح 135 ألفا و778 منهم.

الوفيات الأحد كانت 97 حالة وفاة، والإصابات 27 ألفا و258 إصابة بالفيروس.

عدد المرضى بوحدات العناية الفائقة ارتفع مقارنة بالأمس بمقدار 21 مريضا ليبلغ في المجمل اليوم 987، كما ازداد عدد الذين يعانون من أعراض الوباء ويتلقون الرعاية الصحية بعد استقبال 375 آخرين، ليصبحوا 6 آلاف و101.

المتعافون من الوباء منذ انتشار الفيروس ارتفع عددهم إلى 4 ملايين 899 ألفا و879، بعد شفاء 8 آلاف و640 بين أمس واليوم.