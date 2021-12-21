اليوم السابع
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الثلاثاء، 21 ديسمبر 2021 11:47 ص
أكرم القصاص
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روسيا تسجل انخفاضا ملحوظا بأعداد إصابات كورونا بإحصاء نحو 25.9 ألف إصابة

الثلاثاء، 21 ديسمبر 2021 11:31 ص
روسيا تسجل انخفاضا ملحوظا بأعداد إصابات كورونا بإحصاء نحو 25.9 ألف إصابة كورونا - صورة أرشيفية
أ ش أ

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سجلت روسيا 25 ألفا و907 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي المصابين في البلاد إلى 10 ملايين و267 ألفا و719 إصابة.

وأعلن مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في روسيا، اليوم الثلاثاء، وفق ما أوردته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، ارتفاع تراكمي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس التاجي إلى 299 ألفا و249 شخصا بعد تسجيل وفاة 1027 شخصا خلال الساعات الـ24 الماضية.

وتابع المقر في بيانه إن 40 ألفا و219 شخصا غادروا المستشفى خلال الـ24 ساعة الماضية بعد تعافيهم من الفيروس، ليصل بذلك إجمالي الذين تعافوا من الفيروس إلى 9 ملايين و55 ألفا و199 شخصًا.

 


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