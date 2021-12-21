رئيس وزراء باكستان: ملتزمون بالتعاون مع ماليزيا فى السياحة والدفاع

وكالات

قال رئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان، إن باكستان ملتزمة بتعميق العلاقات الثنائية مع ماليزيا من خلال تعزيز المشاركة الاقتصادية.

وأضاف رئيس الوزراء في اجتماع مع وزير الخارجية الماليزي ، داتو سري سيف الدين عبد الله، حسبما نقلت صحيفة "إكسبريس تريبيون" الباكستانية، أن باكستان عاقدة العزم على زيادة تعزيز التعاون في مجموعة من المجالات، بما في ذلك السياحة والدفاع، وكذلك التبادلات على المستوى الشعبي.

وتقدم رئيس الوزراء عمران بالشكر لوزير الخارجية الماليزي على مشاركته في الجلسة الاستثنائية الـ17 لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي لبحث الوضع في أفغانستان المجاورة.

وأعرب عمران عن تقديره لدور ماليزيا النشط في ملف منظمة المؤتمر الإسلامي وجهودها لبناء السلام وتقديم المساعدة الإنسانية في أفغانستان.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن البلدين تربطهما علاقات تاريخية عميقة الجذور في الاحترام المتبادل والدعم على المستويين الإقليمي والعالمي.

من جانبه، أعرب وزير الخارجية الماليزي عن تقديره لعقد مؤتمر منظمة المؤتمر الإسلامي حول أفغانستان باعتباره "مبادرة جاءت في الوقت المناسب لمعالجة الأزمة الإنسانية التي يواجهها الشعب الأفغاني".