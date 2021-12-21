اليوم السابع
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الثلاثاء، 21 ديسمبر 2021 04:22 م
أكرم القصاص
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رئيس وزراء اليابان: استمرار العمل بالقيود الحدودية الصارمة لمجابهة "أوميكرون"

الثلاثاء، 21 ديسمبر 2021 03:20 م
رئيس وزراء اليابان: استمرار العمل بالقيود الحدودية الصارمة لمجابهة "أوميكرون" كورونا - صورة أرشيفية
أ ش أ

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قال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا إن حكومة بلاده ستواصل العمل بالقيود الحدودية الأكثر صرامة التي تم فرضها لمجابهة متحور فيروس كورونا "أوميكرون".

وأوضح كيشيدا في خطاب له أمام البرلمان الياباني اليوم الثلاثاء، وفقًا لتليفزيون هيئة الإذاعة اليابانية - أن الحكومة ستتخذ تدابير وقائية لاحتواء (أوميكرون)، وأن الأشخاص المخالطين لشخص مصاب سيطالبون بالبقاء في منشآت مخصصة لمدة 14 يوما بدلا من قضاء الحجر الصحي في المنزل.

وأشار إلى أن الحكومة اليابانية منعت دخول المواطنين الأجانب غير المقيمين للبلاد، وكان من المخطط أن يستمر العمل بهذا التدبير حتى نهاية ديسمبر الجاري.. مؤكدًا استمرار العمل به دون أن يحدد موعدًا محددًا لانتهاء سريانه.

وأشار إلى أن الحكومة تعمل على تسريع وتيرة توزيع الجرعات المعززة من لقاحات كورونا، وتستعد لتوزيع عقار فموي لعلاج مصابى فيروس كورونا المستجد(كوفيد-19).

 


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اليابان

كورونا

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لقاح كورونا

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