رئيس تعمير شمال سيناء يكشف تنفيذ 13 تجمعا زراعيا والتخطيط لـ26 تجمعا تنمويا

شمال سيناء - محمد حسين

تحظى أرض الفيروز سيناء، باهتمام كبير من كافة مؤسسات الدولة خاصة فيما يتعلق بتنفيذ العديد من المشروعات التنموية فى شتى المجالات للنهوض بمستوى معيشة المواطن هناك، وتوفير كافة الخدمات التي يحتاجها، إضافة إلى جهود تحويل الرمال الصفراء إلى جنة خضراء تعم بالخير على أبناء الشعب المصرى.

وفى هذا الصدد، كشف المهندس ناجى إبراهيم رئيس منطقة تعمير شمال سيناء، عن دور جهاز تعمير سيناء بمحافظة شمال سيناء وما قدمه من مشروعات تمت وأخرى جارى تنفيذها من أجل توفير حياة كريمة والارتقاء بمستوى معيشة المواطنين في المحافظة.

وقال رئيس منطقة تعمير شمال سيناء، إن الجهاز نفذ مشروع التنمية المتكاملة لأهالى سيناء، وهو أحد المشروعات التنموية المميزة، ويستهدف المشروع توفير سبل المعيشة الكريمة لأهالى سيناء وزيادة معدلات التنمية وملئ الفراغات الجغرافية كبعد للأمن القومى فى مناطق وسط سيناء.

وأشار رئيس منطقة تعمير سيناء، إلى أن من بين مكونات المشروع إنشاء 13 تجمعا زراعيا بمحافظة شمال سيناء بواقع 460 فدان فى مناطق الرواق وصدر الحيطان والمليز والهرابة وابوالمراحيل والميتمثنى وبئر بدا والكونتلا2 والكونتلا3 والكونتلا4 والكونتلا5 والتثيلة وأم الخرز.

وتابع، بأنه مخطط إنشاء 4 تجمعات أخرى بمناطق : العرويسة والمغارة والرواق 2 وقرية ك64 ومقترح تنفيذ 8 تجمعات أخرى وهى خريزة وسيل العدامة وبئر جرير والمقضبة والمغفر والتجمع الأوسط والخفجة والغرقدة، وإنشاء 26 تجمع تنموى بمحافظتى شمال سيناء وجنوب سيناء بتمويل من الصندوق السعودى قدره 112.85 مليون دولار.

وأضاف رئيس المنطقة، أنه جارى العمل على إنشاء 11 تجمع تنموي بمحافظة شمال سيناء يشمل إنشاء 585 منول بدوى و2 وحدة صحية و11 ديوان ومسجد و11 مجمع محلات يتكون كل مجمع من 10 محلات و13 مدرسة تعليم أساسى بمراكز نخل والحسنة.