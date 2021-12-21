"ذا هيل": بايدن سيعلن توفير نصف مليار اختبار منزلي لفحص "كورونا" مجانًا

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ذكرت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيعلن، اليوم الثلاثاء، في خطاب يهدف إلى طمأنة الأمريكيين وإقناعهم لاتخاذ الاحتياطات، أن الإدارة تخطط لتوفير 500 مليون اختبار منزلي سريع لـ(كوفيد-19) لتوزيعها مجانًا على أي أمريكي.



وأضافت الصحيفة الأمريكية أن بايدن، خلال خطابه، سيعلن أيضًا أن الولايات المتحدة ستقيم مواقع جديدة تعمل كمراكز للكشف سريعا عن فيروس كورونا في جميع أنحاء البلاد، وسيُقام المركز الأول في مدينة نيويورك هذا الأسبوع.



وأوضحت أن بايدن قام بحملة لتبني الجهود المبذولة لجعل اختبار فيروس كورونا رخيصًا ومتاحًا على نطاق واسع، لكن النظام الصحي يرتبك بسبب زيادة الطلب حيث ينتشر متحور أوميكرون بسرعة في جميع أنحاء البلاد.



ومضت "ذا هيل" تقول إن هناك نقصًا في الاختبارات السريعة في الوقت الحالي وسط زيادة في الطلب عليها، وفي الوقت نفسه تتزايد أوقات الاستجابة للاختبارات المعملية وينتظر الناس ساعات طويلة في طوابير طويلة لمراكز الاختبار.