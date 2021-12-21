اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 21 ديسمبر 2021 04:13 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

دار الإفتاء: يجوز للزوجة إعطاء جزء من زكاة مالها لزوجها.. فيديو

الثلاثاء، 21 ديسمبر 2021 03:58 م
دار الإفتاء: يجوز للزوجة إعطاء جزء من زكاة مالها لزوجها.. فيديو دار الإفتاء المصرية
كتب على عبد الرحمن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أجرت دار الإفتاء المصرية، بثا مباشرًا عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، للإجابة على أسئلة المتابعين والتي جاء من بينها سؤال من إحدى السيدات نصه: "زوجي شغله يكفي قوت يومنا هل يجوز أن أعطه من زكاة مالى؟"، وأجاب على السؤال خلال البث المباشر الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.
 
وقال عبد السميع في إجابته على السؤال: "كان صلى الله عليه وسلم يدعو ويقول: "اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا"، وكان صلى الله عليه وسلم يقول: "اللهم احيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين"، وهذا دليل أن هؤلاء لهم ثواب كبير عند الله سبحانه وتعالى ولذلك استحب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أن يٌحشر بينهم فلا يحزنن أحد أن يكون فقيرا أو يرزق بقوت يومه".
 
وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية: "أما مسألة إعطاء الزوج من زكاة زجته فقد أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم للسيدة زينب زوجة عبد الله بن مسعود أن تعطه زكاتها، وبالتالي يجوز للزوجة أن تعطي قدرا من زكاتها لزوجها فلا شيء عليها في ذلك ولكن ضابط ذلك أن يكون الدخل الذى يتحصل عليه الزوج لا يكفى احتياجات الأسرة".
 
وكانت دار الإفتاء المصرية أجابت عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، على سؤال نصه :"هل إعطاء الزكاة للأقارب يضاعف الثواب والأجر؟ ومن الأقرباء الذين يُضعَّف الأجر عندما نعطيهم الزكاة؟".، حيث قالت الدار: "إعطاء الزكاة لمستحقها الذي تربطه صلة قرابة بالمزكِّي أولى وأفضل في الأجر والثواب من إعطائها لمن لا تربطه به صلة قرابة؛ وقد بين النبي صلى عليه وآله وسلم ذلك بقوله: «الصَّدَقَةُ عَلَى المِسْكِينِ صَدَقَةٌ، وَهِيَ عَلَى ذِي الرَّحِمِ ثِنْتَانِ: صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ» رواه الترمذي، وذلك بشرط أن لا يكون هؤلاء الأقارب ممن تجب على المزكي نفقتهم وكذلك الأصول والفروع".
 
 
 

زكاة المال

إعطاء زكاة المال للزوج

الزكاة

مصارف الزكاة

دار الإفتاء

فتاوى دار الإفتاء

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الإفتاء: يجوز للمحجور عليها إخراج زكاة المال إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول

الأحد، 21 نوفمبر 2021 12:56 ص

دار الإفتاء: يجوز للزوجة إعطاء زكاة مالها لزوجها الفقير.. فيديو

الخميس، 18 نوفمبر 2021 04:56 م

دار الإفتاء: إعطاء الزكاة للأقارب المحتاجين أولى وأفضل فى الأجر والثواب

الخميس، 18 نوفمبر 2021 12:52 ص

دار الإفتاء توضح حكم زكاة المال على دفاتر توفير الأيتام

الأربعاء، 10 نوفمبر 2021 08:19 م

دار الإفتاء توضح حكم إعطاء الزكاة لزوج البنت الفقير

الثلاثاء، 09 نوفمبر 2021 09:56 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة