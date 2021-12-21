اليوم السابع
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الثلاثاء، 21 ديسمبر 2021 05:44 م
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جهاز تنظيم الكهرباء ينصح باتباع عدة معايير عند شراء سخان المياه

الثلاثاء، 21 ديسمبر 2021 04:29 م
جهاز تنظيم الكهرباء ينصح باتباع عدة معايير عند شراء سخان المياه سخان مياه
كتبت رحمة رمضان

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نشر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، بعض المعايير التى يجب وضعها فى الاعتبار والاهتمام بها قبل شراء سخان كهربائي جديد ، وهى كالآتي: 
 
1-الأمان: حيث يجب أن يحتوي سخان الكهرباء على سبل الأمان المختلفة، ويرجع ذلك إلى أن السخان يوضع في بعض الأماكن الحساسة بالمنزل.
 
2-السعة: يجب  النظر إلى سعة السخان واختيار سعة مناسبة متوسطة حتى لا تستهلك وتهدر الكثير من الكهرباء.
 
3-الجودة: يجب عليك اختيار أفضل سخان كهرباء ذو جودة مناسبة، مع وجود ضمان ومتابعة مستمرة.
 
4-توفير الكهرباء: يجب شراء سخان كهربائى عليه ملصق كفاءة الطاقة، لأنه يوفر في استهلاك الكهرباء بشكل كبير.
 

الكهرباء

جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك

سخان المياه الكهربائي

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