جهاز تنظيم الكهرباء ينصح باتباع عدة معايير عند شراء سخان المياه

نشر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، بعض المعايير التى يجب وضعها فى الاعتبار والاهتمام بها قبل شراء سخان كهربائي جديد ، وهى كالآتي:
1-الأمان: حيث يجب أن يحتوي سخان الكهرباء على سبل الأمان المختلفة، ويرجع ذلك إلى أن السخان يوضع في بعض الأماكن الحساسة بالمنزل.
2-السعة: يجب النظر إلى سعة السخان واختيار سعة مناسبة متوسطة حتى لا تستهلك وتهدر الكثير من الكهرباء.
3-الجودة: يجب عليك اختيار أفضل سخان كهرباء ذو جودة مناسبة، مع وجود ضمان ومتابعة مستمرة.
4-توفير الكهرباء: يجب شراء سخان كهربائى عليه ملصق كفاءة الطاقة، لأنه يوفر في استهلاك الكهرباء بشكل كبير.
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