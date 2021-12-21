اليوم السابع
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الثلاثاء، 21 ديسمبر 2021 04:14 م
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جهاز تنظيم الكهرباء ينشر طرق الحماية من مخاطر الدفاية

الثلاثاء، 21 ديسمبر 2021 02:38 م
جهاز تنظيم الكهرباء ينشر طرق الحماية من مخاطر الدفاية مدفأة كهربائية
كتبت رحمة رمضان

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نشر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس، بعض الخطوات التي يجب اتباعها لتجنب مخاطر الدفاية، وهى كالآتى:
 
 
1- التأكد من وجود القاطع الأوتوماتيكي لفصل التيار حال وجود ماس كهربائى.
2- التأكد من سلامة التمديدات الكهربائية واستخدام اسلاك ومعدات كهربائية من ماركة معروفة ونوع جيد.
3- عدم مرور تمديدات الأسلاك تحت الفراش أو السجاد حتى لا تتسبب بحريق لا قدر الله.
4- تجنب استخدام التوصيلات الكهربائية من مصدر واحد.
5- يراعى فصل التيار الكهربائي عن الدفاية عند وصول تدفئة المكان إلى الدرجة المطلوبة خاصة أثناء النوم.
6- عدم استعمالها كأداة للاشتعال أو التسخين أو تجفيف الملابس.
7- لا تضع الدفايات على قطع الأثاث (الخزانات – الطاولات) القابلة للاشتعال وألا تقل المسافة بين الدفاية والمفروشات عن متر على الأقل.

الكهرباء

الطاقة المتجددة

جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك

مخاطر الدفاية

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