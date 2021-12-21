جدول امتحان الفصل الدراسى الأول للثانى الثانوى.. اعرف التفاصيل

كتب محمود طه حسين

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي لاختبارات الفصل الدراسى الأول، نقدم فى التقرير التالى مواعيد عقد الامتحان.

ـ تنطلق الامتحان يوم 23 يناير المقبل.

ـ تعقد الامتحانات بشكل إلكترونى.

ـ تعقد الامتحانات فى المدارس داخل لجان.

ـ تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية.

ـ يؤدى الطلاب يوم الأحد 23 يناير امتحان العربى والتطبيقات الرياضية والجغرافيا.

ـ يؤدى الطلاب يوم الثلاثاء 25 يناير امتحان الإنجليزى.

ـ يمتحن الطلاب يوم الأحد 30 يناير الجبر وحساب المثلثات والأحياء والفلسفة.

ـ يؤدى الطلاب يوم الثلاثاء 1 فبراير اللغة الثانية والفيزياء والتاريخ.

ـ يمتحن الطلاب يوم الخميس 3 فبراير امتحان الكيمياء وعلم النفس

ـ تُجرى امتحانات المواد غير المضافة للمجموع يومى 16و18 يناير.