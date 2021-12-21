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جدول امتحان الفصل الدراسى الأول للثانى الثانوى.. اعرف التفاصيل

الثلاثاء، 21 ديسمبر 2021 12:27 ص
جدول امتحان الفصل الدراسى الأول للثانى الثانوى.. اعرف التفاصيل وزارة التربية والتعليم - أرشيفية
كتب محمود طه حسين

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أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، جدول امتحانات الصف الثاني  الثانوي لاختبارات الفصل الدراسى الأول، نقدم فى التقرير التالى مواعيد عقد الامتحان.
 
ـ تنطلق الامتحان يوم 23  يناير المقبل.
 
ـ تعقد الامتحانات بشكل إلكترونى.
 
ـ تعقد الامتحانات فى المدارس داخل لجان.
 
ـ تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية.
 
ـ يؤدى الطلاب يوم الأحد 23 يناير امتحان العربى والتطبيقات الرياضية والجغرافيا.
 
ـ يؤدى الطلاب يوم الثلاثاء 25 يناير امتحان الإنجليزى.
 
ـ يمتحن الطلاب يوم الأحد 30 يناير الجبر وحساب المثلثات والأحياء والفلسفة.
 
ـ يؤدى الطلاب يوم الثلاثاء 1 فبراير اللغة الثانية والفيزياء والتاريخ.
 
ـ يمتحن الطلاب يوم الخميس 3 فبراير امتحان الكيمياء وعلم النفس
 
ـ تُجرى امتحانات المواد غير المضافة للمجموع يومى 16و18 يناير.
 

التربية والتعليم

امتحان الترم الاول للثانى الثانوى

جدول امتحان الترم الاول للصف الثانى الثانوى

اخبار مصر

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