جامعة الوادى الجديد تنتهي من تطعيم 95% من الطلاب وأعضاء التدريس بلقاح كورونا

كتب محمد صبحى

قال الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس جامعة الوادى الجديد، إن الجامعة انتهت من تطعيم حوالى 95 % من عناصر المنظومة التعليمية، سواء الطلاب أو أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين بلقاح فيروس كورونا، ما بين الحصول على الجرعة الأولى أو الجرعتين.

وأضاف الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس جامعة الوادى فى تصريحات لـ" اليوم السابع"، أن كليات الجامعة انهت كافة الاستعدادات بشأن امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول من حيث إعلان الجداول وتجهيز قاعات الامتحانات تمهيدا لاستقبال الطلاب واجراء الامتحانات وفقا للجدول الزمنى المعلن من المجلس الأعلى للجامعات.

وتابع رئيس جامعة الوادى الجديد ، أن سيتم تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا خلال تنظيم امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول بداية من التشديد على ارتداء الكمامة الطبية وتحقيق التباعد الاجتماعى بين الطلاب فى القاعات ومنع التجمعات.